Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№294 WTA) завершила выступление на турнире WTA 125 в Анталии.

26-летняя украинка в первом круге основной сетки турнира со счётом 0:6, 1:6 уступила представительнице Турции Ипек Оз (№564 WTA).

Матч между теннисистками длился 1 час и 17 минут. За это время Катарина выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, имела 1 брейк-пойнт, который не реализовала, а сопернице позволила реализовать 6 из 7.

Для теннисисток это была первая очная официальная встреча.

Завацкая пробилась в основную сетку турнира, пройдя квалификацию.

На прошлой неделе на турнире WTA 125 в Анталии украинка дошла до второго круга, пройдя в первом раунде немку Каролине Вернер на отказе.

