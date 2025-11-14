Олег Гончар

Украинский теннисист Илля Марченко (ATP 1320) получил награду Davis Cup Commitment Award за многолетние выступления в Кубке Дэвиса.

Отличие ITF вручает игрокам за длительную преданность национальной команде в командном турнире. С 2019 года ею награждают за накопление 40 очков, что соответствует участию в определенном количестве матчей.

Марченко представлял Украину с 2008 по 2023 год, одержав 20 побед в 34 встречах в одиночном и парном разрядах. В целом более 360 теннисистов получили эту награду.

Ранее премию вручали Сергею Стаховскому (2014) и Сергею Бубке-младшему (2018).

Кроме выступлений на корте Марченко также является капитаном женской сборной Украины.