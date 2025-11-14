Марченко получил престижную награду Davis Cup Commitment Award
Украинский теннисист отмечен за преданность сборной
около 19 часов назад
Илья Марченко
Украинский теннисист Илля Марченко (ATP 1320) получил награду Davis Cup Commitment Award за многолетние выступления в Кубке Дэвиса.
Отличие ITF вручает игрокам за длительную преданность национальной команде в командном турнире. С 2019 года ею награждают за накопление 40 очков, что соответствует участию в определенном количестве матчей.
Марченко представлял Украину с 2008 по 2023 год, одержав 20 побед в 34 встречах в одиночном и парном разрядах. В целом более 360 теннисистов получили эту награду.
Ранее премию вручали Сергею Стаховскому (2014) и Сергею Бубке-младшему (2018).
Кроме выступлений на корте Марченко также является капитаном женской сборной Украины.
