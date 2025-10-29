Денис Седашов

Украинский теннисист Илья Марченко (1390 ATP) с победы стартовал на хардовом турнире ITF M25 в Цяньдаоху (Китай).

В матче первого круга основной сетки Марченко в трехсетовом поединке одолел китайца Чжана Миньхуэя (2147 ATP) — 7:6(5), 6:7(5), 6:4. Поединок длился 3 часа 34 минуты.

Украинец за это время выполнил шесть эйсов, допустил десять двойных ошибок, дважды проиграл свою подачу и сделал шесть брейков.

Эти соревнования стали для Марченко первыми с февраля 2025 года.

Во втором круге Илья встретится с узбеком Сергеем Фоминым (462 ATP).

Первая ракетка Украины Сачко поднялся в рейтинге ATP.