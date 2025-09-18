Владимир Кириченко

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко для Sport.ua поделился мыслями о матче против Испании на Кубке Билли Джин Кинг.

Илья, поделитесь вашими мыслями о сегодняшнем противостоянии?

«Мы очень счастливы. Это было не идеально, но результат идеальный. Мы выиграли оба матча и продвигаемся дальше. Конечно, я очень доволен девочками сегодня».

Илья, вам повезло иметь здесь двух отличных игроков, очень хорошую пару в парном разряде. Какая атмосфера в команде на этой неделе? Как бы вы сравнили это с другими вашими опытом с командой?

«Как вы сказали, у меня не только две хорошие игроки, у меня пять или более отличных игроков в нашей стране. Атмосфера отличная. Я очень доволен тем, как девушки общаются друг с другом. Да, нам весело. Мы чувствуем честь и ответственность представлять Украину в этом соревновании, потому что времена для нашей страны очень тяжелые. Каждая победа важна. Каждый в команде это знает. Мы действительно стараемся изо всех сил».

Напомним, женская сборная Украины по теннису обыграла Испанию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг – 2:0.