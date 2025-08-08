Мбоко – самая молодая теннисистка в XXI веке, которая обыграла на одном турнире 4 чемпионок Шлемов.
18-летняя канадка переписала историю тенниса
23 минуты назад
Вікторія Мбоко / Фото - WTA
18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA, 18) завоевала титул чемпионки турнира категории WTA 1000 в канадском Монреале, при этом установив редкое достижение.
Мбоко стала самой молодой теннисисткой XXI века, которая обыграла четырех чемпионок турниров Большого шлема в рамках одного соревнования.
Моложе канадки за всю современную историю тенниса была только Серена Уильямс на US Open-1999.
Напомним, во время турнира Виктория отправила домой таких чемпионок мейджоров, как Софья Кенин, Кори Гауфф, Елена Рыбакина и Наоми Осака. В решающем матче за титул канадка была сильнее Осаке, взяв верх в трех сетах – 2:6, 6:4, 6:1.
