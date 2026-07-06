Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (17 WTA) поделилась ожиданиями от предстоящего противостояния с второй ракеткой Украины Мартой Костюк (13 WTA) в четвертьфинале Wimbledon-2026. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я думаю, будет очень сложно. В этом году она играет в великолепный теннис. Она очень улучшилась и может играть действительно агрессивно. Прекрасная спортсменка, способная очень хорошо двигаться на корте. Это будет тяжелый, сложный матч.

Мы в четвертьфинале, поэтому нормально играть такие матчи. Я надеюсь, что смогу сыграть в хороший теннис. Надеюсь, это также будет хороший матч для зрителей.