Определилась соперница Костюк в полуфинале Wimbledon-2026
Игра состоится 9 июля
около 1 часа назадПодписаться в
Соперницей украинки Марты Костюк в 1/2 финала Wimbledon стала Линда Носкова (Чехия, WTA 12). В четвертьфинале чешская теннисистка обыграла бельгийку Элиз Мертенс (WTA 27) со счётом 6:3, 7:5. Матч длился 1 час и 46 минут.
21-летняя Носкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam. Она стала самой молодой полуфиналисткой Wimbledon с 2018 года (после Елены Остапенко) и самой молодой чешкой на этой стадии в Лондоне с 2011 года (после Петры Квитовой).
Поединок Костюк — Носкова состоится завтра, 9 июля.
Костюк победила Паолини и вышла в полуфинал Wimbledon-2026.
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