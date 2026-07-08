Джокович и Оже-Альяссим сыграли самый продолжительный четвертьфинал в истории Уимблдона.
Они побили рекорд Шюттлера и Клемана
около 1 часа назадПодписаться в
Новак Джокович / Фото - АТР
Сербский теннисист Новак Джокович (№8 ATP) вышел в полуфинал Wimbledon.
В матче 1/4 финала 39-летний серб победил 25-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима (№4 ATP) – 7:6 (10), 3:6, 6:3, (4) 6:7, 7:6 (4).
Матч длился 5 часов и 15 минут – это самый продолжительный четвертьфинал в истории Wimbledon. Об этом сообщает пресс-служба британского мейджора.
Предыдущий рекорд принадлежал Райнеру Шюттлеру и Арно Клеману. В 2008 году их матч длился 5 часов 12 минут.
В полуфинале травяного мейджора Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера (№1 ATP).
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