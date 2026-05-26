Сергей Разумовский

Звездный французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступления на Roland Garros уже в первом раунде.

В стартовом матче турнира Монфис, занимающий 218-е место в рейтинге ATP, уступил своему соотечественнику Юго Гастону, 118-й ракетке мира. Поединок завершился в пяти сетах со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 в пользу Гастона.

Для Монфиса этот матч стал последним в карьере на Roland Garros. Француз ранее объявил, что завершит профессиональные выступления после этого сезона.

После игры организаторы турнира устроили для Монфиса торжественную церемонию прощания. В специальном видео к нему обратились легенды и звезды мирового тенниса — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Янник Синнер, Карлос Алькарас и другие.

На корт также вышли бывшие партнеры Монфиса по сборной Франции и его друзья, которые уже завершили карьеру: Жиль Симон, Ришар Гаске и Жо-Вилфрид Цонга.

После церемонии Монфис взял слово и вспомнил свою жену — украинскую теннисистку Элину Свитолину. Его слова передает Tennis Majors.

Сейчас я хочу поблагодарить Элину. Я хочу поблагодарить свою жену, потому что без нее, возможно, меня бы не было здесь сегодня. Мы вместе уже восемь лет, восемь прекрасных лет ты рядом со мной. Но я говорю не о Элине Свитолиной как теннисистке, я говорю об Элине как о женщине, настоящей женщине, моей жене, которая рядом в любой ситуации, в любой момент. Которая всегда поддерживала меня как мужчину, не только как теннисиста, которая всегда была рядом, когда я сомневался, которая всегда умела подбодрить меня. И самое главное: ты подарила мне самый большой подарок — нашу дочь. Я люблю тебя. Гаэль Монфис французский теннисист

