Монфис сыграл свой последний матч на Roland Garros
Известный француз поставил финальную точку
около 2 часов назад
Звездный французский теннисист Гаэль Монфис (№218 ATP) проиграл на старте Roland Garros.
Гаэль в первом раунде мейджора со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 уступил своему соотечественнику Юго Гастону (№118 ATP).
Для Гаэля этот матч стал последним на французском турнире. Он завершает карьеру после этого сезона.
Лучшим результатом для 39-летнего Монфиса на Roland Garros является полуфинал в 2008 году.
