Владимир Кириченко

Звездный французский теннисист Гаэль Монфис (№218 ATP) проиграл на старте Roland Garros.

Гаэль в первом раунде мейджора со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 уступил своему соотечественнику Юго Гастону (№118 ATP).

Для Гаэля этот матч стал последним на французском турнире. Он завершает карьеру после этого сезона.

Лучшим результатом для 39-летнего Монфиса на Roland Garros является полуфинал в 2008 году.

Напомним, Свитолина стартовала на Roland Garros с непростой победы в трех сетах.