Музетти снялся с Уимблдона, его заменит финалист британского мейджора 2021 года
Лоренцо продолжает восстанавливаться после травмы
около 2 часов назадПодписаться в
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (№15 ATP) сообщил, что пропустит Wimbledon-2026 из-за травмы.
В основной сетке Лоренцо заменит его соотечественник Маттео Берреттини (№49 ATP).
«Я хочу сообщить вам о своем восстановлении после травмы, которую я получил в Риме: реабилитация проходит очень хорошо, а медицинские результаты обнадеживают. К сожалению, поскольку я еще не смог начать полноценную программу атлетической подготовки, и после тщательной оценки, мы пришли к трудному выводу, что я не смогу принять участие в «Уимблдоне» в этом году. Это нелегкое решение, но оно правильное. Мой приоритет – вернуться на корт на все 100%. Спасибо за вашу постоянную поддержку – до скорой встречи».
24-летний итальянец также пропустил Roland Garros. Он восстанавливается после повреждения прямой мышцы бедра, которое он получил в мае.
Wimbledon пройдет с 29 июня по 12 июля.
Ранее стали известны имена теннисистов, которые получили wild card на Wimbledon, среди них – Димитров и Вавринка.