Сергей Разумовский

Стадион Сантьяго Бернабеу превратился в теннисную арену накануне престижного турнира Madrid Open. На домашнем стадионе мадридского Реала специально оборудовали грунтовый корт, где футболисты испанского гранда получили возможность попробовать себя в совершенно другом спортивном амплуа.

В непривычном для себя формате на корт вышли звезды Реала, которые на некоторое время отложили футбольный мяч и присоединились к игре в теннис. Голкипер команды Тибо Куртуа сыграл в дуэте с легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. В то же время один из лидеров мадридцев Джуд Беллингем объединился в пару с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Особый колорит этому мероприятию добавило присутствие президента Реала Флорентино Переса, который на этот раз выполнял роль судьи. Таким образом, Сантьяго Бернабеу стал местом необычного сочетания футбола и тенниса, а игроки мадридского клуба получили яркий опыт выступления в непривычной для себя атмосфере.

Событие стало эффектной частью подготовки к Madrid Open и еще раз подчеркнуло статус Сантьяго Бернабеу как многофункциональной арены, способной принимать не только футбольные матчи, но и масштабные спортивные шоу мирового уровня.

Напомним, Марта Костюк и Надежда Киченок с полярными результатами выступили в первых раундах турнира в Мадриде.