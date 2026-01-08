Владимир Кириченко

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал парного турнира WTA 500 в Брисбене.

В четвертьфинале украинские спортсменки победили нейтральных спортсменок с российским паспортом Ирину Хромачеву и Александру Панову – 6:2, 6(2):7, 10:7.

Матч длился 2 часа 4 минуты. За это время Людмила и Надежда сделали одну подачу навылет и допустили четыре двойные ошибки.

В полуфинале украинские спортсменки сыграют против Шуэй Се из Тайваня и латышки Елены Остапенко.

Для сестер Киченок это первый совместный турнир с мая прошлого года.

Напомним, Дарья Снигур пробилась в полуфинал турнира в Канберре.