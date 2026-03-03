Не отдала ни одного гейма: Дарья Снигур за час разобралась с чешкой в Трнаве
Украинка одержала победу в двух сетах
около 9 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (117 WTA) успешно стартовала на турнире серии ITF W75 в Трнаве (Словакия). В матче первого раунда она победила представительницу Чехии Вендулу Валдманнову (278 WTA).
Встреча на хардовых кортах в помещении длилась 1 час и 2 минуты. Украинка завершила поединок с разгромным счётом, выиграв оба сета «всухую».
ITF W75 Трнава. Хард (помещение). 1/16 финала
Вендула Валдманнова (Чехия) – Дарья Снигур (Украина) – 0:6, 0:6
