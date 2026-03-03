Сачко уступил в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
Украинец разгромно проиграл в двух сетах сопернику из США
около 5 часов назад
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) прекратил борьбу на престижном хардовом турнире серии Master 1000 в США.
В стартовом раунде квалификации украинец уступил представителю США Маккензи Макдональду (ATP 126). Матч длился 57 минут и завершился победой американца в двух сетах.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Маккензи Макдональд (США) – 2:6, 1:6
В следующем матче Макдональд выйдет на корт против соотечественника Тревора Свайды (ATP 396).
