Индиан-Уэллс: Свитолина, Костюк и Ястремская узнали первых соперниц
Матчи первого раунда пройдут 4–5 марта
около 2 часов назад
3 марта прошло жеребьёвка основной сетки турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Украину представят три теннисистки.
Соперницы и старт:
Элина Свитолина (9 WTA): начнет с 1/32 финала. Соперница — победительница пары Лаура Зигемунд (Германия) / Петра Марчинко (Хорватия).
Марта Костюк (28 WTA): начнет с 1/32 финала. Соперница — Мария Боузкова (Чехия) или теннисистка из квалификации. Это первый турнир Марты после травмы на Australian Open.
Даяна Ястремская (52 WTA): начнет с 1/16 финала. Соперница — Чжан Шуай (Китай). Счет личных встреч — 1:3. В случае победы Даяна выйдет на Александру Еалу (Филиппины).
График матчей:
1-й раунд: 4–5 марта.
2-й раунд: 6–7 марта.
Завацкая вышла в основную сетку турнира в Анталии.