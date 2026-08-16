Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) завершила выступления на хардовом турнире категории WTA 1000, который проходит в Цинциннати (США).

В матче 1/32 финала украинка в ожесточённой борьбе проиграла 24-й ракетке мира Мэдисон Киз из США. Встреча длилась 2 часа 8 минут и завершилась в трех сетах — 6:4, 3:6, 3:6.

Выиграв первый сет, Снигур не смогла удержать преимущество, позволив американке перехватить инициативу и довести матч до победы.

Следующим стартом для Дарьи Снигур станет последний в сезоне турнир серии Grand Slam — US Open, который начнется 30 августа.

Проиграла хозяйке. Украинка Калинина не смогла пробиться в третий круг турнира в Цинциннати.