Світолина в безумном матче обыграла Валентову на «тысячнике» в Цинциннати.
Элина во втором сете отыграла семь матчболов
Еліна Світоліна / Фото - United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла матч второго раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Элина со счетом 3:6, 7:6(5), 6:0 победила чешку Терезу Валентову (№64 WTA).
Матч длился 2 часа 20 минут. За это время Свитолина выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки.
Элина отыграла 7 матч-поинтов во втором сете. На тай-брейке она отыгралась со счета 2:5.
Это была первая официальная встреча теннисисток.
Валентова в первом круге обыграла Мэри Стояну (№130 WTA) со счетом 6:2, 7:6. Свитолина начала турнир со второго раунда.
Свитолина сыграет в третьем круге с китаянкой Ван Синюй.
Напомним, Дарья Снигур выбыла с турнира WTA 1000 в Цинциннати.