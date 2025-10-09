Олейникова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Испании
Украинка в двух сетах уступила представительнице Сербии
36 минут назад
Фото: btu.org.ua
Александра Олейникова (WTA, 139) во втором круге турнира серии Challenger в испанской Майорке уступила Лоле Радивоевич (WTA, 173) 3:6, 4:6.
За 1 час 42 минуты на корте украинка 1 раз ошиблась на подаче. Сербка сделала 7 эйсов, 2 брейка и 4 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – на соревнованиях в Румынии 3 месяца назад победила Олейникова.
