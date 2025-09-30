Олейникова уступила сеянной россиянке на турнире в Италии
Украинка в первом круге уступила Селехметьевой
около 7 часов назад
Фото: btu.org.ua
Александра Олейникова (WTA, 136) в первом круге турнира серии Challenger в Италии уступила седьмой сеяной Оксане Селехметьевой (WTA, 125) 3:6, 3:6.
За 1 час 40 минут на корте украинка реализовала 3 брейк-поинта из четырех и 1 раз ошиблась при подаче. соперница сделала 6 брейков и 4 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Олейникова пока не побеждала.
Напомним, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине.