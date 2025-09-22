Олейникова посвятила победу отцу, который является добровольцем ВСУ.
Александра заявила, что ее папа много сделал для Украины
20 минут назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) прокомментировала победу на турнире серии WTA 125 в итальянском Толентино. Слова теннисистки привел портал ВТУ.
«Победа на турнире — это всегда невероятное чувство, особенно когда на трибунах такая большая аудитория. В такой атмосфере мне легче показывать лучший теннис. У меня был сложный турнирный путь с сильными соперницами, но в каждом матче я находила правильную стратегию и использовала свои возможности.
Я хочу посвятить этот успех моему отцу, который добровольцем присоединился к Вооруженным Силам Украины. Он сделал очень много для моей карьеры, благодаря чему я смогла оказаться здесь. Я очень надеюсь, что однажды он снова сможет поехать со мной на турнир. Для меня это самая большая мотивация. Эта победа очень много значит для меня, потому что я знаю, что могу играть на этом уровне и могу поддерживать людей в своей стране и других защитников Украины.
Также я хочу поблагодарить всех итальянцев за вашу огромную поддержку моей страны. Большое вам спасибо. Слава Украине!»
