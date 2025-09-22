Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) прокомментировала победу на турнире серии WTA 125 в итальянском Толентино. Слова теннисистки привел портал ВТУ.

«Победа на турнире — это всегда невероятное чувство, особенно когда на трибунах такая большая аудитория. В такой атмосфере мне легче показывать лучший теннис. У меня был сложный турнирный путь с сильными соперницами, но в каждом матче я находила правильную стратегию и использовала свои возможности.

Я хочу посвятить этот успех моему отцу, который добровольцем присоединился к Вооруженным Силам Украины. Он сделал очень много для моей карьеры, благодаря чему я смогла оказаться здесь. Я очень надеюсь, что однажды он снова сможет поехать со мной на турнир. Для меня это самая большая мотивация. Эта победа очень много значит для меня, потому что я знаю, что могу играть на этом уровне и могу поддерживать людей в своей стране и других защитников Украины.

Также я хочу поблагодарить всех итальянцев за вашу огромную поддержку моей страны. Большое вам спасибо. Слава Украине!»