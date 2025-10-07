Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) успешно стартовала на турнире серии WTA 125 в Мальорке (Испания).

В первом круге она в двух сетах одолела седьмую сеяную Аранчу Рус из Нидерландов (WTA 129) со счётом 6:2, 6:2.

Поединок длился 1 час 42 минуты. Олейникова отличилась 6 брейками, тогда как её соперница смогла взять лишь 2 гейма на подаче украинки.

В следующем круге Олейникова встретится с Лолой Радивоевич из Сербии.

«Мейджоры — моя цель». Костюк подвела итоги сезона и озвучила планы на 2026 год.