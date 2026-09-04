Сергей Разумовский

Украинско-хорватский дуэт Александры Олейниковой и Петры Марчинко завершил выступление на Открытом чемпионате США. Для Олейниковой турнир также завершился в одиночном разряде.

В стартовом сете украинка и хорватка вели со счетом 5:3, однако не смогли удержать преимущество. Олейникова и Марчинко уступили британкам Харриет Дарт и Мейси Ламсден – 5:7, 3:6. Для украинско-хорватской пары это был первый совместный матч.

Дарт и Ламсден в этом сезоне вместе выиграли два титула WTA 250 – в Ноттингеме и Праге. Также британки сыграли в финале турнира WTA 125 в Бирмингеме и стали чемпионками соревнований WTT W100 в Фуджейре.

Олейникова в этом году выступила на трех турнирах Grand Slam в парном разряде. На Roland Garros она играла вместе с венгеркой Панной Удварди, а на Уимблдоне – с мексиканкой Ренатой Сарасуа. В обоих случаях украинка не смогла одержать победу в стартовом матче.

В одиночной сетке US Open Олейникова уступила во втором круге, а Марчинко завершила выступления после первого раунда.

Тем временем украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок успешно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата США 2026 года. В первом раунде сестры одержали волевую победу над чешско-колумбийским дуэтом Никола Бартункова – Камила Осорио. Матч длился один час 53 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Людмила и Надежда провели первый совместный матч с 29 июля, когда выбыли в стартовом раунде турнира WTA 250 в Мемфисе.

Сестры Киченок одержали первую совместную победу на уровне Тура с 8 января. Тогда украинки преодолели стартовый раунд турнира WTA 500 в Брисбене. Кроме того, обе теннисистки прервали свои серии из пяти поражений подряд. В следующем раунде Киченок сыграют либо против Мию Като и У Фансень, либо против Терезы Михаликовой и Оливии Николлс.

Ранее в 1/16 финала парного разряда US Open 2026 также пробилась украинка Марта Костюк, которая выступает в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе.