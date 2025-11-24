Александра Олейникова высказалась о победе на турнире серии Challenger в Чили. Украинку цитирует btu.org.ua:

Чувствую себя сейчас потрясающе, потому что это титул и это очень важно для меня. Турнир невероятный, и я действительно счастлива из-за этой победы. И еще – благодаря этой победе завтра я войду в топ-100. Так что да, это очень важно.

Это очень важная победа для моего отца. Он сейчас в армии, защищает Украину, и это невероятно трудно. Я стараюсь изо всех сил стать той спортсменкой, которой он хотел меня видеть, потому что это была его мечта. Он верил, что я войду в топ-100, когда больше никто не верил. Я уже не могу дождаться, когда позвоню ему, потому что знаю, что это для него значит.

Еще один важный момент: после этой серии турниров я возвращаюсь в Украину и буду готовиться к следующему сезону, который начну уже как игрок топ-100. Я буду играть Masters, буду играть Major, турниры WTA. И моя подготовка будет проходить в Киеве – это мой родной город.

Я хочу сказать спасибо нашим защитникам, потому что если бы не украинские военные, я бы не смогла готовиться дома. Это очень важно. Так что спасибо нашей армии, которая защищает меня, и спасибо всем, кто поддерживает Украину – благодаря этому я могу вернуться домой.