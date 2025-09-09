Олейникова победила третью сеяную Зиданшек на старте турнира в Словении
Украинка вышла во второй круг Challenger в Любляне
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Александра Олейникова (WTA, 175) в первом круге турнира серии Challenger обыграла третью сеяную Тамару Зиданшек (WTA, 150) 6:3, 6:1.
За час на корте украинка реализовала 5 брейк-поинтов из семи и 1 раз ошиблась при подаче. Словенка сделала 1 брейк и одну "двойную". Это был первый официальный матч теннисисток.
Следующей соперницей Олейниковой станет сербка Теодора Костович (WTA, 245).
Напомним, что накануне на старте турнира также победила Анастасия Соболева.