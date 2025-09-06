Олийникова остановилась в шаге от финала в Монтре
Украинка впервые сыграла в полуфинале соревнований уровня WTA 125
около 1 часа назад
Фото: Соцсети
Украинская теннисистка Александра Олейникова (202 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария), остановившись в шаге от финала.
В полуфинальном поединке украинка после продолжительной трехсетовой борьбы уступила латвийке Дарье Семенистий (115 WTA). Матч длился более 3 часов 30 минут.
WTA 125 Монтре. Грунт. 1/2 финала
Дарья Семениста (Латвия) – Александра Олейникова (Украина) – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4
Несмотря на поражение, этот результат стал историческим для Олейниковой — она впервые в карьере достигла полуфинала соревнований уровня WTA 125.
