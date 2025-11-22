Испания обыграла Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса-2025
В решающем матче испанцы встретятся с итальянцами
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Испанские теннисисты Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро вывели сборную Испании в финал Кубка Дэвиса-2025.
В решающем парном поединке полуфинала они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пюца в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:3.
Таким образом, Испания победила Германию со счетом 2-1.
В финале испанская команда встретится со сборной Италии.
Италия в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса.
Поделиться