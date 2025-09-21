Олег Шумейко

Александра Олейникова (WTA, 163) победила в финале турнира серии Challenger в Италии Нурию Бранкаччо (WTA, 188) 6:2, 6:0.

За час на корте украинка реализовала 6 брейк-поинтов из одиннадцати и 1 раз ошиблась при подаче. Итальянка сделала 1 брейк и две «двойные». Это была третья встреча теннисисток – Александра выиграла во второй раз.

Отметим, что это первая победа Олейниковой на турнире серии WTA. До этого украинка побеждала только на соревнованиях под эгидой ITF.

Напомним, что сборная Украины уступила в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.