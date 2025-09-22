Олег Гончар

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) стала победительницей турнира WTA 125 в городе Толентино, Италия. В финальном матче она одолела итальянку Нурию Банкаччо (WTA 188).

За победу Олейникова получила 13 480 евро призовых и 125 рейтинговых очков WTA, сообщает Sport.ua.

Этот результат позволил украинке подняться на 136-ю ступеньку в мировом рейтинге WTA по версии лайв-рейтинга. В 2025 году призовые Олейниковой превысили $100 000, а всего за карьеру она заработала более $185 000.

Напомним, что Олейникова в полуфинале турнира в Италии победила Сильвию Амброзио.