Надежда Киченок вылетела с парного турнира WTA в Гонконге
Украинско-японская пара проиграла в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Надия Киченок прекратила борьбу на турнире WTA 250 в Гонконге.
В стартовом раунде парного разряда Киченок вместе с японкой Макото Ниномией уступили дуэту Момоко Кобори (Япония) / Пеангтарн Плипич (Таиланд) — 5:7, 4:6. Матч длился 1 час 25 минут.
Для украинско-японской пары это второе подряд поражение после впечатляющей серии из десяти побед.
