Сёстры Колб потерпели разгромное поражение на турнире в Гонконге.
Украинки не смогли выиграть ни одного гейма
Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления на турнире WTA 250 в Гонконге.
В матче первого круга сестры потерпели сокрушительное поражение от китайского дуэта Цзян Синьюй и Ван Яфань — 0:6, 0:6. На корте теннисистки провели всего 42 минуты.
Для украинок это уже восьмое поражение подряд в парном разряде.
