Снигур победила 35-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке.
Украинка одержала победу в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (144 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напоке.
Во втором раунде Снигур в двух сетах разгромила румынку Жаклин Кристиан (35 WTA), одержав победу всего за 55 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард. 1/8 финала
Дарья Снигур – Жаклин Кристиан – 6:1, 6:0
За свой дебютный полуфинал в Туре украинка встретится с Юань Юэ (130 WTA).
Олейникова вышла в четвертьфинал первого в карьере турнира WTA.
