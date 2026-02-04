Определилась соперница Олийниковой в четвертьфинале турнира в Румынии
Украинка сыграет против китаянки Ван Синьюй
18 минут назад
Фото: Getty Images
Стала известна соперница украинской теннисистки Александры Олейниковой (91 WTA) в четвертьфинале турнира серии WTA 250, который проходит в румынском Клуж-Напоке.
За выход в полуфинал украинка сыграет против представительницы Китая Ван Синьюй (33 WTA), четвертой сеяной соревнований.
Ранее Олейникова и Ван Синьюй между собой не встречались. Их очная встреча запланирована на 5 февраля.
Олейникова вышла в четвертьфинал первого в карьере турнира WTA.