Владимир Кириченко

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас не сыграет на Кубке Дэвиса-2025, который пройдет в итальянской Болонье. Об этом сообщает COPE.

Он получил травму во время финального матча на Итоговом турнире с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7).

17 ноября Алькарас прошел МРТ-обследование, которое выявило отек мышцы правого бедра. Сообщается, что существует риск разрыва мышцы, поэтому его команда решила не рисковать.

После снятия Алькараса за сборную Испании в одиночном разряде сыграют Пабло Карреньо-Буста и Хайме Мунар. В 1/4 финала испанцы будут соревноваться с командой Чехии.

Напомним, Синнер и Алькарас – первые теннисисты, которые сыграли в финалах трех Grand Slam и ATP Finals в одном сезоне.