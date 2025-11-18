Алькарас снялся с финальной стадии Кубка Дэвиса-2025.
Первая ракетка мира не сможет помочь сборной Испании
около 1 часа назад
Шестикратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас не сыграет на Кубке Дэвиса-2025, который пройдет в итальянской Болонье. Об этом сообщает COPE.
Он получил травму во время финального матча на Итоговом турнире с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7).
17 ноября Алькарас прошел МРТ-обследование, которое выявило отек мышцы правого бедра. Сообщается, что существует риск разрыва мышцы, поэтому его команда решила не рисковать.
После снятия Алькараса за сборную Испании в одиночном разряде сыграют Пабло Карреньо-Буста и Хайме Мунар. В 1/4 финала испанцы будут соревноваться с командой Чехии.
Напомним, Синнер и Алькарас – первые теннисисты, которые сыграли в финалах трех Grand Slam и ATP Finals в одном сезоне.