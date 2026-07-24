Олейникова в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гамбурге сыграет с экс-россиянкой
Это будет первая официальная встреча теннисисток
около 4 часов назадПодписаться в
Александра Олейникова / Фото - ВТУ
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№45 WTA) узнала имя соперницы, с которой сыграет в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гамбурге.
Александра встретится с бывшей россиянкой Элиной Аванесян (№208 WTA), которая представляет Армению.
Это будет первая официальная встреча теннисисток.
Во втором круге Олейникова одержала победу над испанкой Лейрой Ромеро Гормас (№153 WTA). Аванесян обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (№79 WTA).
Напомним, Олейникова второй раз подряд сыграет в четвертьфинале на турнирах WTA.