Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) с победы начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Яссах (Румыния).

В первом раунде соревнований украинка в двух напряженных сетах одолела представительницу Турции Ипек Оз (WTA 424), которая попала в основу как «лаки-лузер». Матч длился 2 часа и 30 минут и завершился двумя тай-брейками.

Особенно драматичным оказался второй сет, в котором Олейникова сумела отыграть четыре сетбола на своей подаче.

WTA 250 Яссы (Румыния). Грунт. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) — Ипек Оз (Турция) — 7:6(1), 7:6(5)

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