Олейникова выиграла стартовый матч на турнире в Руане
Украинка в трех сетах победила Лилли Таггер
30 минут назад
Украинка Александра Олейникова (WTA 70) успешно стартовала на турнире WTA 250 во Франции. В первом раунде она победила австрийку Лилли Таггер (WTA 97) в трех сетах.
Матч длился более двух часов. В решающей партии Олейникова отыгралась с счета 1:4, выиграв пять геймов подряд.
WTA 250 Руан (Франция). Грунт в помещении. 1/16 финала
Александра Олейникова – Лилли Таггер – 6:3, 4:6, 6:4
За выход в четвертьфинал Александра будет соревноваться с Анной Бондар (Венгрия).
