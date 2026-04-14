Костюк победила Парри и вышла во второй круг турнира в Руане.
Украинка победила соперницу в двух сетах
около 2 часов назад
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) вышла во второй круг турнира WTA 250 во французском Руане. В стартовом матче украинка в двух сетах обыграла представительницу Франции Диан Парри (WTA 100).
Поединок прошел на грунтовом покрытии в помещении. Во втором сете Марта смогла переломить ход игры, уступив в начале со счетом 1:3. В целом за матч Костюк реализовала 5 из 6 брейк-поинтов, отдав две свои подачи.
WTA 250 Руан (Франция). Грунт в помещении, 1/16 финала
Марта Костюк – Диан Парри – 6:1, 6:4
В 1/8 финала Костюк встретится с американкой Кэти Макнелли (71 WTA).
Историческое достижение. Сборная Украины – в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг.
