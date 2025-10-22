Олег Шумейко

Александра Олейникова (WTA, 139) в первом круге турнира серии Challenger в бразильском Флорианополисе обыграла Луисину Джованнини (WTA, 277) 6:2, 6:0.

За час на корте украинка реализовала все 6 брейк-поинтов и дважды ошиблась при подаче. Аргентинка сделала 1 брейк и 3 «двойные». Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Олейниковой станет еще одна представительница Аргентины Хулия Риера (WTA, 192).

Напомним, что Даяна Ястремская проиграла россиянке на старте турнира в Токио.