Олег Шумейко

Александра Олейникова прокомментировала победу в четвертьфинале турнира WTA250 в румынской Клуж-Напоке над четвертой сеяной Ван Синьюй. Украинку цитирует btu.org.ua:

Я очень-очень счастлива. И я не знаю, мне сейчас действительно сложно описать то, что я чувствую. Но для меня так важно быть здесь, играть за свою страну и ощущать такую большую поддержку. Так что да, я очень благодарна всем людям здесь и... да, я действительно надеюсь увидеть вас и в полуфинале. Я действительно хочу видеть вас всех здесь, как вы приходите поддержать. Так что большое спасибо. Да, мне очень жаль, у меня просто столько эмоций, что я забыла, как разговаривать

Мы понимаем, не волнуйся. Сегодня ты отыграла 20 из 22 брейкпоинтов. Фактически ты выиграла почти все геймы с «больше-меньше». Я знаю, что ты сейчас нервничаешь, но как ты думаешь, что стало ключом к победе над четвертой сеяной турнира?

Я не знала этой статистики, но... не знаю. Я приехала из страны, где идет война, и ты не знаешь, что принесет завтрашний день. Так что, да, для меня это очень важно. Думаю, в такие сложные времена в моей стране я научилась наслаждаться каждым моментом в теннисе. И, да, в какой-то степени я действительно праздную саму игру. Я делаю это ради спорта, ради тенниса.

И, думаю, ключ не только сегодня, а вообще в том прогрессе, которого я достигла, – в том, что я просто научилась... для меня перестало быть настолько важным, выиграю я или проиграю. Конечно, я рада победам. Это много для меня значит, но это не самое главное. Так что я научилась быть в моменте, и, вероятно, именно так я провожу этот сезон и предыдущий сезон, который был для меня чрезвычайно успешным. Вот и все.

И еще один короткий вопрос. Расскажи нам о тех рисунках (наклейках), кажется, летучих мышах на твоем лице и, кажется, у тебя еще были цветы на Australian Open. Какая история стоит за этим?

На самом деле это, опять же, своего рода празднование игры для меня. Когда я была на US Open, я случайно увидела это в каком-то магазине. И мне пришла в голову идея: вау, почему бы не сделать так на матче? Но для этого турнира это особенное, потому что он тематический, и для меня было мечтой сыграть здесь. Я была заявлена на этот турнир еще в прошлом году, но даже не попала в квалификацию. Так что для меня очень много значит играть здесь, в том числе из-за самого турнира.

Напомним, что накануне в четвертьфинал соревнований в Румынии вышла Дарья Снигур.