Известный тренер Питер Фьюри, который сейчас готовит звезду кикбоксинга Рико Верхувена к противостоянию с Александром Усиком (24-0, 15 КО), отдал должное мастерству украинского чемпиона. Несмотря на то, что теперь он находится в лагере соперника, Фьюри не скрывает своего восхищения карьерным путем украинца. Слова приводит iFL TV.

Я следил за Усиком еще в любителях. Видел, как он переходил в профи и проводил свои первые бои. Если посмотреть на все, что я говорил о нем в течение лет — я всегда предсказывал, куда он дойдет. Я говорил: этот парень опасен. Говорил, что он станет чемпионом мира — и он это сделал, став абсолютом в тяжелом весе.

Затем меня спрашивали про супертяжелый вес — я сказал то же самое. Сказал, что он особенный. И это правда. Мое мнение не изменилось. Но сейчас мы против него — и это нормально. Рико выйдет на ринг и сделает все, чтобы показать себя достойно. Больше тут и не скажешь, потому что, когда ты выходишь против боксера такого элитного уровня — он уникален. Он лучший в супертяжелом дивизионе.