Стало известно имя соперницы Свитолиной в третьем круге «тысячника» в Риме
Это 25-я ракетка мира из США
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) узнала имя соперницы, с которой сыграет в третьем раунде турнира WTA 1000 в Риме.
Элина встретится с американкой Хейли Баптист (№25 WTA).
Это будет третья встреча теннисисток. В прошлом году американка уступила украинке в третьем круге в Риме. В этом сезоне Свитолина проиграла Баптист в третьем раунде турнира WTA 1000 в Майами.
Баптист во втором круге обыграла Симону Вальтерт из Швейцарии. Свитолина победила итальянку Ноэми Базилетти.
Напомним, украинка Ангелина Калинина покинула турнир в Риме, уступив Сьерри во втором круге.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05