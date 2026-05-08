Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме. Во втором раунде украинка, посеянная под седьмым номером, победила итальянку Ноэми Базилетти (WTA 427).

Поединок длился 1 час 15 минут. За это время Свитолина реализовала 6 из 10 брейк-поинтов и совершила две ошибки на своей подаче.

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Ноэми Базилетти (Италия) [Q] – 6:1, 6:3

В 1/16 финала Элина встретится с победительницей матча между Симоной Вальтерт (Швейцария) и Гейли Баптист (США).

Теннис без белоруси и рф. ITF проигнорировала рекомендации МОК.