Денис Седашов

Бывшая первая ракетка мира 46-летняя американка Винус Уильямс прокомментировала игру своей сестры Серены после её возвращения на корт и выступления на Wimbledon-2026.

Во время пресс-конференции на турнире в Вашингтоне Винус поддержала сестру и отметила её высокий уровень подготовки:

Она провела выдающийся матч. Думаю, ее уровень игры был невероятно высоким. Ей просто не повезло. Иногда встречаешь соперниц, которые находятся в ударе и показывают потрясающий теннис, но потом не удается сохранить этот уровень. Вам стоит спросить у нее, что будет дальше, но выглядит она прекрасно. Серена Уильямс

Напомним, Серена Уильямс завершила выступления уже в первом круге турнира, уступив австралийке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Свитолина – в топ-10 рейтинга WTA, Снигур и Олейникова установили карьерный рекорд.