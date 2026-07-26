Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) прокомментировала свое выступление в финале турнира WTA 250 в Праге (Чехия), где она уступила австрийке Лилли Таггер (WTA 74). Слова приводят ВТУ.

Во время церемонии награждения украинка поздравила соперницу, поблагодарила свою команду и отдельно отметила украинских болельщиков и народ Чехии:

Сначала я хочу поздравить тебя, Лилли. Поздравления тебе и твоей команде, вы этого заслуживаете. Какой замечательный у тебя был неделя. Мои искренние поздравления.

Я хочу сказать спасибо директору турнира, супервайзеру, всем судьям, боллбоям. Это замечательный турнир с удивительной атмосферой.

Я хочу поблагодарить моего тренера, моих спарринг-партнеров, моих тренеров по фитнесу, тренера по фитнесу из Киева, моего физиотерапевта, моих родителей. Я сыграла свой первый финал WTA. Надеюсь, не последний.

И я хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые смотрели наш матч сегодня и на протяжении этой недели. Это невероятно. Особенно болельщикам с украинскими флагами. Это очень важно.

И большое спасибо чешскому народу за вашу поддержку Украины. Это очень важно для нас в это время. Большое вам спасибо. Большое спасибо за всё. Слава Украине!