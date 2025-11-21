Определены полуфиналисты Кубка Дэвиса – Испания без Алькараса и Италия без Синнера движутся дальше.
Также в 1/2 финала вышли Бельгия и Германия
В Болонье завершились четвертьфиналы Кубка Дэвиса. Борьбу за титул продолжают Италия, Бельгия, Испания и Германия.
Кубок Дэвиса. Четвертьфиналы
Франция – Бельгия 0:2
Италия – Австрия 2:0
Испания – Чехия 2:1
Аргентина – Германия 1:2
Полуфинальные пары:
