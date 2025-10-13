Сіннер пропустит турнир Masters в Париже и финал Кубка Дэвиса.
Вторая ракетка мира планирует сосредоточиться на подготовке к финальным турнирам сезона и выставочным матчам
28 минут назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира Янник Синнер вероятно пропустит Masters в Париже и не поможет сборной Италии в финале Кубка Дэвиса, в котором команда будет защищать титул.
По сообщению журналиста Eurosport Симоне Этерно, Синнер планирует выступить на турнире ATP-500 в Вене (20-26 октября) и на Итоговом турнире ATP в итальянском Турине (9-16 ноября).
Ранее итальянец снялся с матча третьего круга Masters в Шанхае против голландца Талона Грикспора из-за судорог в ногах.
