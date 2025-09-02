Определены все четвертьфиналистки US Open-2025
8 теннисисток продолжат борьбу за последний Шлем сезона
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Известны все участницы четвертьфинала US Open-2025. Борьбу за победу в турнире продолжат Арина Соболенко, Маркетa Вондроушова, Джессика Пегула, Барбора Крейчикова, Каролина Мухова, Наоми Осака, Аманда Анисимова и Ига Свёнтек.
Четвертьфинальные пары US Open-2025:
Арина Соболенко – Маркетa Вондроушова
Джессика Пегула – Барбора Крейчикова
Каролина Мухова – Наоми Осака
Аманда Анисимова – Ига Свёнтек
Напомним, что в четвертом круге соревнований Марта Костюк уступила Муховой в трех сетах.
