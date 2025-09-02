Владимир Кириченко

Стали известны все теннисисты, которые сыграют до 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025 года.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Тейлор Фриц (США, 4), Новак Джокович (Сербия, 7), Иржи Легечка (Чехия, 20), Карлос Алькарас (Испания, 2), Алекс де Минор (Австралия, 8), Феликс Оже-Альяссим (Италия, 1) и Лоренцо Музетти (Италия, 10).

Все пары 1/4 финала на US Open-2025:

Тейлор Фриц (США, 4) – Новак Джокович (Сербия, 7)

Иржи Легечка (Чехия, 20) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Алекс де Минор (Австралия, 8) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)

Янник Синнер (Италия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 10)

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США-2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Синнер. Призовой фонд турнира составил $90 млн.

Напомним, Марта Костюк не смогла пробиться до четвертьфинала US Open в парном разряде.