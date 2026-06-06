Определилась победительница Roland Garros-2026
Польская теннисистка Майя Хвалиньская проиграла Мири Андреевой в двух сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Польская теннисистка Майя Хвалиньская (114 WTA) не смогла завоевать титул в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. В решающем матче она проиграла восьмой ракетке мира мирре андреевой.
Финальный поединок длился 1 час 23 минуты. За это время Хвалиньская не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Победительница матча андреева отметилась одним эйсом, двумя двойными ошибками и реализацией 7 из 12 брейк-пойнтов.
Roland Garros 2026. Финал
Майя Хвалиньская (Польша) — мирра андреева — 3:6, 2:6
Для 19-летней андреевой этот трофей стал шестым в карьере и первым титулом на турнирах серии Grand Slam.
Премьер-министр Польши: «Наша Майя-пчёлка лучше российских ракет».
Поделиться