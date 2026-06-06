Денис Седашов

Польская теннисистка Майя Хвалиньская (114 WTA) не смогла завоевать титул в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. В решающем матче она проиграла восьмой ракетке мира мирре андреевой.

Финальный поединок длился 1 час 23 минуты. За это время Хвалиньская не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Победительница матча андреева отметилась одним эйсом, двумя двойными ошибками и реализацией 7 из 12 брейк-пойнтов.

Roland Garros 2026. Финал

Майя Хвалиньская (Польша) — мирра андреева — 3:6, 2:6

Для 19-летней андреевой этот трофей стал шестым в карьере и первым титулом на турнирах серии Grand Slam.

Премьер-министр Польши: «Наша Майя-пчёлка лучше российских ракет».